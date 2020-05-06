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TOKAT Erbaa'da 2 mahalle karantinaya alındı

Erbaa'da 2 mahalle karantinaya alındıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı 2 mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

06.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:09
Erbaa'da 2 mahalle karantinaya alındı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı 2 mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Ziya Gökalp ve Kuruçay Mahallelerinde bu gece 24.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Gece başlayacak karantina öncesi belediye ekipleri mahallelerin ara yollarına kum dökerek yolları kapatmaya başladı. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada 'Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfsısıhha Kurulu'nun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında, Erbaa ilçesi Kuruçay ve Ziya Gökalp Mahallelerinde 07.05.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir' denildi. TOKAT Erbaa’da 2 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ziya Gökalp, Kuruçay, Tokat, Erbaa, Güncel, Haber

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