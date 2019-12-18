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Tokat erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olduTOKAT'ın Erbaa ilçesinde Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

18.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:35
'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Harun Yüksel Ortaokulu'nda yaşandı. Öğrenciler, okulda Yerli Malı Haftası sebebiyle evlerden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan toplam 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü. Öğrencilerden 37'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 4 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çocukların okulda yediği yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı.
Tokat erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Yerli Malı, Erbaa, Güncel

Kaynak: DHA


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