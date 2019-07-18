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TOKAT ERBAA'DA BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

18.07.2019 16:41
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'nın (52) Mevlana Mahallesi Akay Sokak'taki evinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine dün gece operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada pet şişelere ve damacanalara doldurulmuş halde bin 400 litre sahte içki ele geçirdi. Şüpheli İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. TOKAT ERBAA'DA BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Erbaa, Güncel

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