TOKAT Erbaa'da trafik kazası 4 yaralı

Erbaa'da trafik kazası 4 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Canbolat köyü yakınlarında meydana geldi. Keçeci köyünde düzenlenen 'Keçeci Baba Anma Etkinliklerine' katıldıktan sonra eski Tokat-Erbaa yolunu kullanarak Sivas'ın Yıldızeli ilçesine giden Gökdemir ailesinin içinde bulunduğu 34 HDZ 40 plakalı otomobil, Canbolat köyü yakınlarında sürücü Malik Ejder Gökdemir'in (22) kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan Aysel (40), Cemal (49), Celil (21) ve Utku Gökdemir (9) yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA