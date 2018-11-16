Tokat Erbaaspor Takım Otobüsünün Karıştığı Kazada 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat
'ın Niksar
ilçesinde TFF
3'üncü Lig 1'inci grup ekiplerinden Erbaaspor'un takım otobüsü ile kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü,3 kişi yaralandı.
Kaza saat 20.30 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Pazar günü İzmir
'de Tire
1922 ile oynanacak karşılaşma için takımı Sivas
Havalimanına götürdükten sonra dönen Hasan Şahin
yönetimindeki 60 KF 577 plakalı otobüs, yolun kaygan olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ile Ahmet Baştürk
(29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve Niksar Devlet Hastanesinde doktor olarak çalışan Merve Öner (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Melahat Bozkurt (25), otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Hasan Şahin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yerinde hayatını kaybeden doktor Merve Öner'in cesedi yapılan incelemelerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma
olayla ilgili inceleme başlattı.
Niksar,Tokat