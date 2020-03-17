Tokat esnafından koronavirüs tedbiri
TOKAT'ta esnaf, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz.
17.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:12
TOKAT'ta esnaf, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz. Sadece selamlaşıyoruz" yazıları astı.
Koronavirüs salgınının görülmesinin ardından yurt genelinde alınan sıkı önlemlere Tokat esnafı da destek verdi. Bağkur İş Hanı'nda bulunan esnaf dükkanlarına, "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz. Sadece selamlaşıyoruz" şeklinde yazılar astı.Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere destek olmak ve virüsün yayılmasını önlemek amacı ile müşterileriyle tokalaşmadıklarını söyleyen reklam ajansı işletmecisi Ahmet Demirağ, "Bu konuda uyarı yazısı astık. Biz devletimize destek olabilmek ve hastalığın yayılmasını önlemek için yapıyoruz. Malum Sağlık Bakanımızın bir açıklaması var. Bu açıklamalardan sonra biz de destek olabilmek için bir nevi bulaşıcı hastalığı yenmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz ile eski usulde, elimizi kalbimizin üzerine koyarak selamlaşıyoruz" dedi.Market işletmecisi Yunis Çam ise, "Sağlık Bakanımızın uyarıları doğrultusunda el sıkışmayacağız geçici bir süre. Bu virüsü hep beraber el birliği ile yeneceğiz" diye konuştu.Müşteriler ise uygulamadan memnun olduklarını ve alınan tedbirleri desteklediklerini söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Tokat, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı