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TOKAT Evden çıkamayan kadına, kızının isteği üzerine pastalı doğum günü kutlaması

Evden çıkamayan kadına, kızının isteği üzerine pastalı doğum günü kutlamasıTOKAT'ın Turhal ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan Nergis Yelden'in (70) doğum gününü, Antalya'da yaşayan kızı Derya Yelden'in isteği üzerine zabıta ekipleri kutladı.

01.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:01
Evden çıkamayan kadına, kızının isteği üzerine pastalı doğum günü kutlaması
TOKAT'ın Turhal ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan Nergis Yelden'in (70) doğum gününü, Antalya'da yaşayan kızı Derya Yelden'in isteği üzerine zabıta ekipleri kutladı.
Antalya'da yaşayan Derya Yelden, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyarete gidemediği annesi Nergis Yelden'e doğum günü sürprizi yapmak istedi. Sosyal medyadan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'e ulaşan Derya Yelden, 65 yaş nedeniyle sokağa çıkamayan annesinin doğum günü olduğunu ve kutlamak istediğini iletti. Bunun üzerine Başkan Bekler, zabıta ekiplerine talimat vererek Derya Yelden'im bu isteğini yerine getirdi. Pasta alan ekipler Nergis Yelden'in evine giderek sürpriz yaptı. Kızının kendisine sürpriz yaptığını öğrenen Nergis Yelden, çok mutlu olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti. TOKAT Evden çıkamayan kadına, kızının isteği üzerine pastalı doğum günü kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Turhal, Güncel, Haber

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