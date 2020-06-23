TOKAT Farkındalık için otomobiline maske taktı

Farkındalık için otomobiline maske taktıTOKAT'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda farkındalık yaratmak için otomobiline maske taktı.

23.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:21
Farkındalık için otomobiline maske taktı
TOKAT'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda farkındalık yaratmak için otomobiline maske taktı.
Kent merkezinde yaşayan gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, il genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından farkındalık için otomobiline uygun maske yaptı. Maskenin üzerine plakasıyla birlikte Maske yasağı geldi, Tokatlılar mutlu oldu, corona mutsuz. Ben yok, biz var. Her şeyin başı sağlık. Maske, mesafe, hijyen var olsun, corona yok olsun. Sabrın sonu selamet, maskeyle de güzeliz, maskeyle de özeliz yazdığı kağıtları yapıştırdı.
Farkındalık için bu etkinliği yaptıklarını ifade eden Fatma Esin Tuna maske takmanın zorunlu olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Kurallara uyarak inşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız dedi. TOKAT Farkındalık için otomobiline maske taktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatma Esin, Tokat, Güncel, Haber

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