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TOKAT Fırın esnafından, iş yeri kapanan işçilere pide desteği

Fırın esnafından, iş yeri kapanan işçilere pide desteğiTOKAT'ta fırın işleten Ferhat Kara (35), çalıştığı iş yeri koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan işçilerin günlük pide ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.

23.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:53
Fırın esnafından, iş yeri kapanan işçilere pide desteği
TOKAT'ta fırın işleten Ferhat Kara (35), çalıştığı iş yeri koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan işçilerin günlük pide ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.
Kentte, Sulusokak Mahallesi'nde pide fırını işleten Ferhat Kara, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kapatılan iş yerlerinde çalışan işçilerin ekmek ihtiyaçlarını salgın bitene kadar karşılayacağını duyurdu. Farklı iş yerlerinde çalıştıktan sonra ustalığı öğrenip kendi iş yerini açan Ferhat Kara, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan işsiz kalanlara bu şekilde destek olmak istediğini söyledi.
13 yaşından bu güne kadar fırıncılık mesleğini yaptığını söyleyen Ferhat Kara, "Ankara'da bir ustanın yanında bu işi öğrenip bu iş yerini açtım. Daha sonra burada faaliyet göstermeye başladık. Daha önce biz çok ekmeksiz kaldık. Buraya kim gelirse gelsin, ister paralı, ister parasız, hiç kimse boş gönderilmemiştir bugüne kadar. Bu koronavirüsten dolayı birçok iş yeri kapandı. Kahveler, kahvehaneler, pastaneler bir çok yer kapatıldı. Bundan dolayı arkadaşların bir çoğu işinden oldu. Bu koronavirüs bitene kadar, mahallemizde ikamet eden arkadaşlarımız ve başka arkadaşlarımız buradan istedikleri kadar ekmek ihtiyaçlarını alabilirler" dedi.
'İNSANLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR'
Günlük 600 pide dağıttığını ifade eden Kara, "İnsanlar çok memnun bu uygulamadan. İnsanların yüzü gülüyor. Buraya geldiklerinde parası olsa da olmasa da ekmek alıp çıkabileceklerini biliyorlar. Herkes mutlu. Akşam olduğu zaman onların mutluluğunu görmek her şeye değiyor. Bir çocuk aç kaldığı zaman burada bizim milyarlar kazanmamız bir şey ifade etmiyor" diye konuştu.
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TOKAT Fırın esnafından, iş yeri kapanan işçilere pide desteği

Kaynak: DHA

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TOKAT Fırın esnafından, iş yeri kapanan işçilere pide desteği
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel

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