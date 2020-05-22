Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı Açıklaması

Korona virüs salgının kişilerde oluşturduğu etkiyi araştıran uzmanlar maske takmayanların korona fobisini oluşturan nedenler arasında yer aldığı sonucuna ulaştı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı Açıklaması
22.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:42
Korona virüs salgının kişilerde oluşturduğu etkiyi araştıran uzmanlar maske takmayanların korona fobisini oluşturan nedenler arasında yer aldığı sonucuna ulaştı.

Türkiye'de korona virüsün etkilerini araştıran uzmanlar 72 ilden farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyal ve ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri elde etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Baloğlu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş, korona virüs fobisini dört alt boyuta ele alındı. Ekonomik, psikolojik, somatik ve sosyal boyutta yönetilen soruların cevabı dijital ortamda ele alındı. Yapılan araştırmada korona virüs fobisinin erkeklere göre kadınlarda daha çok görüldüğü, eğitim ve bölgesel olarak farklılıklar oluşturduğu gözlemlendi. En çok korona virüs korkusuna sahip olan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak tespit edildi.

Eğitim düzeyi endişeyi etkiliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Arpacı, eğitim düzeyi arttıkça korona virüs fobisinin düştüğünü tespit ettiklerinin altını çizerek, "Yani eğitim düzeyiyle korona virüs fobisi arasında negatif yönlü bir korelasyon tespit ettik. Dolayısı ile şunu söyleyebiliriz eğitim düzeyi arttıkça insanların bilinç düzeyde artmakta ve esasen korona virüsten korunma yolları olan hijyen, maske, sosyal mesafe gibi hususlara dikkat edildiğinde paniğe ve korkuya gerek kalmadan korona virüste baş edilebileceğini eğitim düzeyi yüksek olan birisi bireylerin fark ettiğini tespit ettik" dedi.

Maske takmayanlar korona fobiyi arttırıyor

Arpacı, maske takmayan insanların korona fobiyi artırdığını ifade ederek, "Eğer biz bilinç düzeyini arttırırsak esasen 'korona virüsten korkmak veya panik paniğe neden olmak' yerine korona virüsten nasıl etkili bir şekilde korunabiliriz? Bu bilinç düzeyini arttırabilirsek biz bu korona virüsle baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Araştırmamızdan örnek verecek olursak 'Öksüren bir insan gördüğünde eğer maske takmıyorsa veya pazar da karşılaştın bir insan maske takmıyorsa bu benim kaygı düzeyimi artırıyor. Maske takmayanlarla tartışmak istiyorum veya tartışıyorum? şeklinde kaygıları olanlar var" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Tokat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Brandon Williams’ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Erdoğan’dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5’i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu’ndan İzmir’de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Haberler››Güncel››Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı Açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:39: Çarşamba Eğitim-Bir-Sen'den "İyilik kanımızda var" kampanyası - Haber 16:39: Mersin'de sivrisineklere mücadele çalışması - Haber 16:38: İçki imalathanesine çevrilen eve baskın - Haber 16:38: Koronavirüsle mücadele için Rusyanın Dağıstan bölgesine 1 TIR yardım malzemesi gönderildi-AKTÜEL - Haber 16:37: Almanya'da tehdit mektubu gönderilen camiyi Bakan Herrmann ziyaret etti - Haber 15:45: Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi - Haber 15:14: Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor - Haber 14:45: İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap - Haberler 14:18: Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı - Haberler 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor - Ekonomi