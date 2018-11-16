Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Çağlar'a Ziyaret

Avrupa
Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda başarı elde eden Emre Kutalmış, Tokat
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar
'ı ziyaret etti.
Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından, Polonya
'nın Başkenti Varşova
'da 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada +87 kiloda altın madalya kazanan Emre Kutalmış Ateşli, antrenörü Turan Güldür ile Çağlara'a ziyarette bulundu.
Çağlar, Tokat'ı ve Türkiye
'yi gururlandıran Ateşli'yi ve antrenörü Turan Güldür'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Polonya,Cemil Çağlar,Avrupa,Tokat