Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››TOKAT Girdikleri atölyeden 100 bin liralık senet ve 10 bin lira çaldılar - Haberler

TOKAT Girdikleri atölyeden 100 bin liralık senet ve 10 bin lira çaldılar

Girdikleri atölyeden 100 bin liralık senet ve 10 bin lira çaldılarTOKAT'ın Erbaa ilçesinde demir doğrama atölyesine giren 2 şüpheli, matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak açtıkları kasadan 100 bin lira değerinde senet ile 10 bin lirayı çaldı.

24.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:53
TOKAT Girdikleri atölyeden 100 bin liralık senet ve 10 bin lira çaldılar

Girdikleri atölyeden 100 bin liralık senet ve 10 bin lira çaldılar

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde demir doğrama atölyesine giren 2 şüpheli, matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak açtıkları kasadan 100 bin lira değerinde senet ile 10 bin lirayı çaldı. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı, geçen pazar günü Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Serdar Davet'e ait demir doğrama atölyesinde yaşandı. Gece yarısı iş yerine giren F.H.N.(21) ve S.A.(20) matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak kasayı açtı. İkili kasada bulunan 100 bin lira değerindeki senet ile 10 bin lirayı alıp kaçtı. Dün geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden Serdar Davet'in ihbarıyla polis, çalışma başlattı. Polis kısa sürede F.H.N. ve S.A.'yı çaldıkları senetler ile yakaladı. 10 bin lira ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Erbaa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması - Haber 18:57: Sakaryq'da muhtelif noktalara dezenfektan otomatları eklendi - Haber 18:57: ED-BEL'de ücretsiz izin konusu açığa kavuştu - Haber 18:56: Avukatlar da mücbir sebep kapsamına alındı - Haber 18:54: Bolu'da yangın - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber
Loading