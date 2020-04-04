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TOKAT Hasta taşıyan ambulans devrildi 4 yaralı

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralıTOKAT'ın Turhal ilçesinden şehir merkezine hasta nakili yapan ambulans devrildi.

04.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:19
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
TOKAT'ın Turhal ilçesinden şehir merkezine hasta nakili yapan ambulans devrildi. Kazada, ambulanstaki hasta ve sağlık görevlilerinden oluşan 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tokat-Turhal karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Turhal Sağlık Müdürlüğüne ait, Ali Genç idaresindeki 60 BD 272 plakalı hasta nakil ambulansı, kalp krizi geçiren Sebahattin Oltulu'yu (71), Tokat kent merkezindeki hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Tokat-Turhal karayolu Çerci köyü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan ambulans kenardaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Ali Genç ile, içerisindeki hasta Sebahattin Oltulu ve sağlık görevlileri Beyhan Akyazı ile Ali Meral yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. TOKAT Hasta taşıyan ambulans devrildi 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Turhal, Tokat, Güncel

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TOKAT Hasta taşıyan ambulans devrildi 4 yaralı
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