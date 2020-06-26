Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı deva eden Tokat Hava Limanının 2021 yılının başlarında hizmete açılacağını açıkladı.

Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı deva eden Tokat Hava Limanının 2021 yılının başlarında hizmete açılacağını açıkladı.

Ankara'dan hava yolu ile Tokat'a gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu il protokolü karşıladı. Yeni Hava Limanında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, burada çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Adından Tokat-Niksar yolu Dönekse şantiyesine uğradı. Karaismailoğlu'na DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'de eşlik etti.

2021 başlarında açılacak

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Tokat Hava Limanı'nın 2021 yılı başlarında açılacağını belirterek, "Tokat Hava Limanı şantiyesinde incelemelerimizi yaptık. Pist çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde pistle ilgili tüm işlemler tamamlanmış olacak. Terminal binasında da kaba işlemler tamamlandı, ince işlemlere başlanılacak. İnşallah önümüzdeki yılın başlarında Tokat Hava Limanına güvenilir bir şekilde uçaklarımız inebilecek. İnşallah Tokatlıları Dünya ile buluşturmuş olacağız. Tokat'a yakışır bir hava limanı ile önümüzdeki yılın başlarında tanımış olacağız. Çalışmaların biran önce bitmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Tokat-Niksar karayolunda çalışmalar hızla sürüyor

Karaismailoğlu, Tokat-Niksar karayolunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtip, "Tokat-Niksar karayolunun şantiyesinde bulunmaktayız. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2x2 duble yolun bir kısmı tamamlanıp trafiğe açıldı. Kalan kısımların planlamalarını yapıyoruz. Tokat-Niksar karayolunu 2x2 güvenli bir yol olarak Tokatlılara, Niksarlılara hizmete almanın hedefi içerisindeyiz. Niksar, Tokat'ın Karadeniz'e açılan bir noktası. İnşallah ilerleyen dönemlerde Tokat'ın da Karadeniz'e açılan kısmını konforlu bir şekilde bağlamış olacağız" dedi.

15 Ülke ile uçuşlar başladı, 100 ülke ile görüşülüyor

Karaismailoğlu açıklamalarında 15 ülke ile uçuşların başladığını 100 ülke ile uçuşların başlaması için görüşmelerin sürdüğünü dile getirip, "1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşmeye başlamıştık. 100 ülke ile uluslararası uçuşların başlaması için görüşmelerimiz devam ediyor. Yoğun bir diploması var. Yaklaşık 15 ülke ile uçuşlarımız başladı. Diğerlerinin de takipçisiyiz. Bu sadece bizim isteğimiz ile olmuyor. Karşı tarafı da ikna etmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, hükümetimiz el birliği ile bu sürecin kısa sürede atlatılması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Manisa'da yaşanan depreminde iletişim sorunu yaşanmadığını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Konunun takibindeyiz. İletişim anlamında hiçbir engel yok. Arkadaşlarımız konunun takibindeler. Bir yoğunluk oldu ama bizim alt yapımızı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmadı."

Karaismailoğlu ve bareberindekiler Tokat'taki incelemelerini sürdürüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Politika, Haber

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