Haberler » Güncel » TOKAT Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu - Haber

TOKAT Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu

Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği olduTokat'ta 10 yıl önce hobi olarak evinin balkonunda kurduğu atölyede takunya yapan Sevgi Gürses, talep görünce işi ticarete döktü.

25.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:14 TOKAT Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu

Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu

'ta 10 yıl önce hobi olarak evinin balkonunda kurduğu atölyede takunya yapan Sevgi Gürses, talep görünce işi ticarete döktü. Gürses, ürettiği takunyaları çeyiz dükkanları ve hamamlara satarak para kazanıyor. 'nin birçok iline de sipariş usulü ürün gönderiyor.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Gürses 10 yıl önce hobi olarak evde kurduğu atölyede, süs eşyası ve takunya üretmeye başladı. İlk başlarda hobi olarak az sayıda komşuları için hediyelik takunya yapan Gürses, çevreden talep gelmesi üzerine evinin balkonunu atölyeye çevirdi. Takunyaların kalıplarını sanayide biçtiren Gürses, balkondaki atölyesinde takunyaları işledikten sonra üzerine çizdiği desenleri yakarak işliyor. Sosyal medya aracılığıyla satış yapan Sevgi Gürses, Türkiye'nin birçok iline takunya gönderdiğini ve taleplere yetişmediği söyledi.

Bu işe hobi olarak başladığını ifade eden Sevgi Gürses, Daha önceden ahşap ile uğraşıyordum. Tablolar yaparken sonra takunya işlemeyi düşündüm. Eskiye olan hayranlığımdan dolayı takunya işlemeye başladım. Talep olunca da devam ederek satışa başladım. Çeyiz mağazalarına ve hamamlara yapıyorum. Bu güne kadar Türkiye'nin her tarafına gönderdim dedi.

Takunyaları gürgen ağacından yaptığını belirten Gürses, Evde atölyemde biçme imkanım olmadığı için sanayiye kalıpları gönderiyorum ve biçtiriyorum. Evde ben süslemesini yapıyorum. Zımparasını, desenini çizip yakıyorum. Vernikleyerek her aşamasını kendim yapıyorum. Ürünlere talepler çok iyi, ilk başlarda hiç ummamıştım böyle olacağını ama sevildi ve çok farklı geldi. Çeyiz mağazalarında da tutuldu. Hamamlardan ise çok fazla rağbet var. Hamamlar da ise halen kullanılıyor. Türkiye'nin birçok iline gönderdim. Çok fazla yüklü siparişleri alamıyorum diye konuştu.



Türkiye, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:44   Halime'yi 25 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Bana bıçakla saldırdı' diye savunma yaptı - Haber
12:44   Ozan Tufan, Diyarbakırlı öğrencilerin yüzünü güldürdü - Haber
12:44   Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel kutlaması yapıldı - Haber
12:43   Darbe girişiminden sonra evini Türk bayraklarıyla donattı - Haber
12:43   ADALET BAKANI GÜL CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU (2) - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:46:27