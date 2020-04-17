Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

TOKAT Hollanda'dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma nineye çilek ve çiçek götürüldü

Hollanda'dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma nineye çilek ve çiçek götürüldüHOLLANDA'da yaşayan Dursun Köse'nin(47) sosyal medyadan ilettiği talep üzerine Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ninesi Fatma Köse'ye (103) çiçek ve çilek götürdü.

17.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:49
Hollanda 'dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma nineye çilek ve çiçek götürüldü
HOLLANDA'da yaşayan Dursun Köse'nin(47) sosyal medyadan ilettiği talep üzerine Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ninesi Fatma Köse'ye (103) çiçek ve çilek götürdü.
Hollanda'da yaşayan gurbetçi Dursun Köse, Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabına mesaj atarak ilde yaşayan ninesi Fatma Köse'ye çiçek ve çilek göndermek istediğini söyledi. Zabıta Memuru Mehmet Telli, mesajı aldıktan sonra harekete geçerek, Dursun Köse'nin isteğini yerine getirdi. Ekipler aldıkları çilek ve çiçeği Topçubağı Mahallesi'nde kızı Huri Kanak(68) ile birlikte yaşayan Fatma Köse'yle ulaştırarak torununun hediyesini olduğunu söyledi. Büyük memnuniyet yaşayan Fatma Köse, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na, torununa ve zabıta ekiplerine dua etti.
Zabıta Memuru Mehmet Telli "Hollanda'da yaşayan hemşehrimiz Dursun Özer ninesini çok özlediğini, ona hediye göndermek istediğini bizlere iletti. Bizler de kendisini kırmayarak Fatma ninemizi evinde ziyaret ederek, torununun hediyelerini ulaştırdık. Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun selamlarını ileterek, hayır dualarını aldık" dedi. TOKAT Hollanda’dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma nineye çilek ve çiçek götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Hollanda, Zabıta, Tokat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapıyor Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul’a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Haberler
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Haberler ›› Güncel ››TOKAT Hollanda'dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma nineye çilek ve çiçek götürüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler artırıldı - Haber 17:59: 19 Mayıs Gençlik Merkezi de maske seferberliğine katıldı - Haber 17:58: 346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi - Haber 17:58: Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi - Haber 17:58: Artvin'de kamu çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek - Haber 17:40: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? - Haber 17:40: Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi - Haber 17:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Haber 17:30: Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı - Haberler 17:18: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı - Haber 15:22: Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım - Magazin