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Tokat için sağanak uyarısı

Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

21.08.2019 19:36 Tokat için sağanak uyarısı
Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, sağanak nedeniyle görülebilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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