Tokat İl Emniyet Müdürü Topaloğlu'ndan Ziyaret

Tokat
İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'yi ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Topaloğlu ve beraberindeki heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali'yi ziyaret ederek bir süre görüştü.
Topaloğlu, yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.
Küçükali de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Göksel Topaloğlu'na teşekkür etti.
Tokat
22 Kasım 2018 Perşembe 14:38