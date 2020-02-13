Haberler » Güncel » Tokat'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Haber

Tokat'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Tokat'ın Almus, Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

13.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:38Tokat'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
'ın , ve ilçelerinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilerin incelenmesi ve yapılan değerlendirilmeler neticesinde ilçelerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, bu nedenlerle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen ilçelerde taşımalı eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği ifade edildi.

Başçiftlik, Reşadiye, Almus, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 14 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 14 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 14 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 14 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 14 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
14.02.2020 01:27:25