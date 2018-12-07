Tokat'ın Meşhur Lezzeti Şifa Dağıtıyor!

Helle çorbası tarifinin tokat yöresine ait olduğu biliniyor. Unla ve mercimekle yapılan hele çorbası tarifinin diğer adı loğusa çorbası veya un çorbası olarak da biliniyor. Hele çorbası tarifi yapımı oldukça basit ve pratik bir çorba tarifi… Genellikle doğum yapan kadınlara, loğusa dönemimdeyken yapılıp içirilen hele çorbasının anne sütünü arttırıcı etkisi olduğu biliniyor.Yapımı oldukça pratik, aynı zamanda da sağlıklı bir çorba olan hele çorbası tarifini denemediyseniz size vereceğimiz bilgilere göz atıp, hele çorbası tarifini deneyebilirsiniz. İşte helle çorbası tarifi.Malzemeler1 su bardağı yeşil mercimek3 kaşık kavrulmuş un1 kaşık tereyağıPul biber, karabiber200 gram kıyma1 litre suHele çorbası nasıl yapılır?1 litre suyun içerisinde mercimeği haşlayın. Suyunu süzmeden içerisine kavrulmuş un suyla açıp ekleyerek kıvam almasını sağlayın.Ayrı bir tavada tereyağında soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. İçerisine pul biber ve diğer baharatları da ekleyip karışırın... Kaynayıp kıvam aldıktan sonra sıcak servis edebilirsiniz.