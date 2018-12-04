Tokat İnşaatın 10'uncu Katından Düşen Afgan İşçi Öldü

Tokat
'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından zemine çakılan Afganistan
uyruklu Farrokittin Feizi (26) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Kaynakçı olarak çalışan Afan uyruklu Farrokittin Feizi, inşaat asansörüyle 10'uncu kata taşınan kaynak malzemelerini almak için balkon bölümüne çıktı. Feizi, asansördeki malzemeleri aldığı sırada asansörün halatı koptu. Bu sırada dengesini kaybeden talihsiz işçi 10'uncu kattan zemine çakıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Afganistan uyruklu işçiyi ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Feizi hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Talihsiz işçinin 2 yıldır Türkiye
'de yaşadığı, 5 ay önce de nişanlandığı öğrenildi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
Afganistan,İşçi,Tokat
04 Aralık 2018 Salı 19:02