TOKAT-KALAYCILIKTAN, KELLE ÜTÜLÜCÜLÜĞÜNE GEÇTİ

TOKAT'ın Zile ilçesinde, 50 yıldır kalaycılık yapan Ali Dilsizoğlu (72), talep azalmaya başlayınca kelle ütücülüğü işine yoğunlaştı.

17.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:22
TOKAT'ın Zile ilçesinde, 50 yıldır kalaycılık yapan Ali Dilsizoğlu (72), talep azalmaya başlayınca kelle ütücülüğü işine yoğunlaştı. Günlük 60 civarında hayvan kellesi ütüleyerek kasaplara gönderen Dilsizoğlu, bu yöntemin ete lezzet kattığını söyledi.
Zile'deki tarihi uzun çarşıda esnaflık yapan 2 çocuk babası Ali Dilsizoğlu, kasaplara kelle ütüleme işi yapıyor. İlkokulu bitirdikten sonra bir kalaycının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Dilsizoğlu, 22 yaşında bu işte usta oldu. Kelle ütületmek için gelen vatandaşların isteğini de yerine getiren Dilsizoğlu, kalaycılığın yanı sıra bu işi de üstlendi. 57 yaşına kadar başka bir kalaycının yanında hem kalaycılık hem de kelle ütüleme işi yapan Dilsizoğlu, daha sonra kendi iş yerini açtı. Kalaycılığı bırakan Dilsizoğlu, sadece kelle ütüleme işine yoğunlaştı. Dilsizoğlu, 15 yıldır kendi iş yerinde kasaplar için günlük ortalama 60 kelle ütülüyor.
'50 SENEDİR KELLE ÜTÜLÜYORUM'
50 yıldır usta olarak kalaycılık yaptığını ancak 15 yıldır sadece kelle ütüleme işi ile uğraştığını ifade eden Dilsizoğlu, "Kasaplara kelle ütülüyorum. Kellenin çok faydaları var. Bel ve diz ağrısına iyi geldiğini söylerler. Ateşte ütülenen kellenin tadı başka olur. Yüzülmüş kellenin tadı olmaz. Çok faydaları vardır. 50 senedir kelle ütülüyorum. Yüzüldüğünde tadı olmaz. Ben gürgen ya da pelit odunu ile körükte, ateşte yapıyorum. Semaver ve antika tamiri de yapıyorum. Antika semaverleri tamir ederim. Çocukluktan kalaycılıkla başladım. En son kelle ütüleme işine verdim kendimi" dedi.
YOĞUN TALEP GÖRÜYOR
Öte yandan ütüleme yöntemi ile kasaplara ve oradan lokantaya geçen kelle ve paçalar da son dönemde yoğun ilgi görüyor. Kentte lokanta işleten Hakan Kutlay (40), "Daha önce yurt içi yurt dışı birçok işletmede çalıştım. Tokat'ta da 5 yıldır hizmet vermekteyiz. Pandemi sürecinde kelle paça satışı inanılmaz şekilde arttı. Bunun artma sebebi de ulusal ve yerel basında bağışıklık sistemini güçlendirdiği ile alakalı verilen bilgilerle biz de bunu bire bir gördük ve yaşadık. Günlük 24 saat kaynayan kemik suyu ile yapılan kelle paça çorbası var olan satışların 3- 4 katı fazlasına çıktı. İnsanlar gelip hastasına özellikle tencere ile alıyor. İçeride servisin olmadığı dönemde paket servis şeklinde kelle paça satışında çok güzel bir artış oldu. Tahminen bu satışların böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar buna yöneldi. Yazın bu şekilde kelle paça hiçbir dönemde böyle satılmamıştı. Şu anda satışlar yaz ayı değil kış ayı gibi" diye konuştu. TOKAT-KALAYCILIKTAN, KELLE ÜTÜLÜCÜLÜĞÜNE GEÇTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Zile, Güncel, Haber

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