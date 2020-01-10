Tokat kavgayı ayırmak isteyen liseli ahmet yasin, bıçak darbesiyle öldü

Kavgayı ayırmak isteyen liseli Ahmet Yasin, bıçak darbesiyle öldü

TOKAT'ta kavga eden arkadaşlarını ayırmak isteyen lise öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam(16), arbede sırasında aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sulusokak Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi, okul çıkış saatinde bahçeye gelen H.Ö.(16) ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra okulun alt tarafında bulunan sokak girişinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının kavga ettiğini gören Ahmet Yasin Karaçam, ayırmak için aralarına girdi. Bu sırada yaşanan arbedede Karaçam, H.Ö. tarafından göğüs bölgesinden bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Saldırgan H.Ö. olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan Ahmet Yasin Karaçam'a ise ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Karaçam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis, görgü şahitlerinin verdiği eşkal doğrultusunda çalışma yaparak H.Ö.'yü yakaladı. Olayda kullanılan bıçak a ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.