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TOKAT Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardıTOKAT'ın Zile ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

28.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:12
TOKAT Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
TOKAT'ın Zile ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
Zile İlçesine bağlı Boldacı köyünde, hayvancılık yapan Süleyman Meral'ın keçilerinden 4'ü köy yakınlarında otlarken çıktığı yaklaşık 150 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Meral, 1 gün boyunca bulundukları yerden inemeyen keçileri için Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla keçileri mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan keçiler, sahibi Süleyman Meral'a teslim edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Zile, Güncel

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