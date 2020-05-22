TOKAT Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden uzman çavuş Tokat'ta toprağa verildi

Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden uzman çavuş Tokat'ta toprağa verildiAFYONKARAHİSAR'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Albayrak (25) memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

22.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:11
Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden uzman çavuş Tokat'ta toprağa verildi
AFYONKARAHİSAR'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Albayrak (25) memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Albayrak, mesai sonrası soyunma kabininde kıyafetlerini değiştirirken beylik tabancası kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin isabet ettiği Albayrak ağır yaralandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Albayrak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Aynur (44) ve Hikmet Albayrak (47) çiftinin 4 çocukların dan en büyüğü olan Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olmasından dolayı Albayrak için Büyükbeybağı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi jandarma ekipleri vatandaşlara maske dağıttı. Cenaze namazına Vali Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekli Yücel Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, daire amirleri, Albayrak ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Albayrak toprağa verildi. TOKAT Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden uzman çavuş Tokat’ta toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Tokat, Güncel, Haber

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