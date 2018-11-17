Tokat Kazada Ölen Talihsiz Doktor, Törenle Memleketine Uğurlandı

Kazada ölen talihsiz doktor, törenle memleketine uğurlandı
TOKAT'ın Niksar
ilçesinde üç aracın karıştığı kazada yaşamını yitiren doktor Merve Öner'in(24) cenazesi görev yaptığı hastanede düzenlenen törenle memleketi Aydın
'a uğurlandı. Evlilik hazırlığı yapan genç hekimin 2 ay önce Niksar'a atandığı belirlendi.
Dün akşam 20.30 sıralarında Tokat- Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Erbaaspor'un İzmir
'de Tire
1922 ile oynayacağı karşılaşma için takımı Sivas
Havalimanına götürdükten sonra dönüşe geçen Hasan Şahin
yönetimindeki 60 KF 577 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ve Ahmet Baştürk
(29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve Niksar Devlet Hastanesinde uzman psikolog olarak çalışan Merve Öner (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Melahat Bozkurt (25), otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı ise yaralandı.
2 AY ÖNCE GÖREVE ATANMIŞTI
Mehmet Öner ve Semra Coşkun'un üç çocuğundan biri olan Merve Öner'in kaza öncesinde memleketi Aydın'a gitmek için Niksar Devlet Hastanesinde görevli arkadaşları ile birlikte Tokat Otogarına doğru yola çıktığı öğrenildi. Nişanlısı İsmail Durak (26) ile evlilik işlemlerini yapmak için memleketine gitmek istediği anlaşılan Merve Öner'in 2 ay önce ilk görev yeri olarak Niksar Devlet Hastanesine atandığı belirlendi. Talihsiz genç hekim için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım
, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan
, Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun
ve hastane personeli katıldı.
Merve Öner'in annesi Semra Coşkun Bir tanem, bir tanecik çiçeğim diyerek gözyaşı döktü. Düzenlenen törenin ardından Öner'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'a gönderildi.
Tokat,Aydın,Niksar
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:19