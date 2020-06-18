TOKAT Kene vakalarına karşı doğaya 600 sülün salınacak

Kene vakalarına karşı doğaya 600 sülün salınacakTOKAT'ın Erbaa ilçe belediyesine ait üretim tesisinde yetiştirilen 600 sülün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını yayan kenelerle mücadele amacıyla doğaya salınacak.

18.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:17
Kene vakalarına karşı doğaya 600 sülün salınacak
TOKAT'ın Erbaa ilçe belediyesine ait üretim tesisinde yetiştirilen 600 sülün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını yayan kenelerle mücadele amacıyla doğaya salınacak.
Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele amacıyla Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste keklik ve sülün üretiliyor. Hastalığın bulaşmasına sebep olan kenelerle doğal yöntemlerle mücadele etmek için 2008 yılında kurulan tesiste yılda 2 bine yakın keklik ve sülün yetiştiriliyor. Erbaa Belediyesi bu yıl tesiste yetiştirilen 600 sülünü 15 Temmuz'dan sonra doğaya salmayı planlıyor.
Temmuz ayında tesiste üretilen sülünleri keneyle mücadele amacıyla doğaya salacaklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Eskiden beri Erbaa Belediyesi keklik ve sülün üretimine çok ciddi şekilde destek veriyor. Özellikle kene sayısının azalması için sülün salma çalışmaları yapılmıştı. Bizler de bu yıl yine 600'e yakın sülünü bölgeye salmak için hazırlıklarımızı yaptık. Üretimlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah bu vakaların azalması için keklik ve sülün sayılarımızı arttırdık. Temmuz 15'den sonra da gerekli izinler alınıp salınımları gerçekleştireceğiz. Tesisimizde yaklaşık 250 civarında keklik, 1500-2000 arasında da sülün bulunmakta" dedi.
Kenelerle doğal yollardan mücadele etmek amacıyla tesisin sülün ve keklik ürettiğini ifade eden Başkan Karagöl "Bu tesisin kurulma amaçlarından biri de özellikle kene vakalarının bölgemizde yaygın bir şekilde önceden olmasından kaynaklı. Bizler de inşallah sülün salınımı yaparak kene sayısının azalması için bölgemizde elimizden gelen çalışmayı devam ettirmiş olacağız" diye konuştu.
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TOKAT Kene vakalarına karşı doğaya 600 sülün salınacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Kongo, Kırım, Tokat, Erbaa, Güncel, Haber

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