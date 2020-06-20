TOKAT Kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti

Kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetiştiTOKAT'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmek için okula gelen, ancak kimliğini evde unutan Mustafa Sözen'in yardımına jandarma yetişti.

20.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:06
Kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti
TOKAT'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmek için okula gelen, ancak kimliğini evde unutan Mustafa Sözen'in yardımına jandarma yetişti. Jandarma ekibiyle köyüne giden Mustafa, kimliğini alarak sınava girdi.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Eryaba köyünde yaşayan Mustafa Sözen, LGS'ye girmek için sabah saatlerinde sınavın yapılacağı Gürçeşme Beldesi Ortaokulu'na geldi. Sözen, bu sırada sınav görevlilerinin kontrol için istediği kimliğini yanına almadığını fark etti. Sınava girememe tehlikesi yaşayan çocuğun imdadına Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. İhbar üzerine okula gelen ekipler Mustafa Sözen ile birlikte 6 kilometre mesafedeki Eryaba köyüne gitti. Evinden kimliğini alan Mustafa, jandarma aracıyla tekrar okula gelerek LGS sınavına girdi. TOKAT Kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Sözen, Jandarma, Tokat, LGS, Güncel, Haber

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