Tokat kirazı, sosyal medyada ilgi gördü

Tokat kirazı, sosyal medyada ilgi gördüTOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Konfederasyonu (TOKKON) öncülüğünde sosyal medyada başlatılan #KirazTokattaYenir etiketi yoğun ilgi gördü.

24.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:15
Tokat kirazı, sosyal medyada ilgi gördü
TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Konfederasyonu (TOKKON) öncülüğünde sosyal medyada başlatılan #KirazTokattaYenir etiketi yoğun ilgi gördü. Bazı dizi oyunları da sosyal medya hesaplarından etkinliğe destek oldu.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve TOKKON öncülüğünde sosyal medyada #KirazTokattaYenir etiketi ile etkileşim başlatıldı. Çalışmaya vatandaşların yanı sıra tiyatro ve dizi oyuncuları da sosyal medya hesaplarından video paylaşımları yaparak destek oldu. Kısa sürede Tokat kirazı Twitter'da ön sıralarda yerini alarak TT oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat kirazını tatmak için herkesi Tokat'a beklediklerini belirterek, "Hz.Mevlana'nın; 'Tokat'a gitmek gerek, çünkü Tokat'ta insanlar ve iklim mutedil' diye övdüğü tek şehir olan bereketli toprakların üzerinde kurulu Tokatımızda kirazın ayrı bir yeri vardır. Tokat kirazı bugün dünyaya açılmış durumda, hemen hemen tüm ülkelerde kirazımızı görebilir, o eşsiz lezzetini tadabilirsiniz. Bizler de Tokatlı hemşehrilerimizle, TOKKON işbirliğiyle Sosyal Medyada böyle bir çalışma başlatmak istedik. 1,5 milyon Tokatlıyı harekete geçirerek, hem kirazımızı hem de Tokatımızı tanıtmak, insanlarımızın bu lezzetten mahrum kalmamasını, kiraz denince akla Tokat'ın gelmesini sağladık. Bu konuda da hemşerilerimizin ve Tokat sevdalılarının destekleriyle sosyal medyada gündem olduk. Bu başarı tüm Tokatlıların. Başta Sayın Milletvekillerimiz olmak üzere, sanatçılarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bu paylaşımlara gönül veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesi kirazın anavatanı Tokat'a bekliyoruz" dedi. Tokat kirazı, sosyal medyada ilgi gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Haber

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