TOKAT Köpeği, bindikleri motosikletle çekerek götürdüler

Köpeği, bindikleri motosikletle çekerek götürdülerTOKAT'ın Zile ilçesinde, 2 gencin parkta gezdirdikleri köpeği motosikletin peşinden zorla çekerek götürme anları kameralara yansıdı.

14.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:09
Köpeği, bindikleri motosikletle çekerek götürdüler
TOKAT'ın Zile ilçesinde, 2 gencin parkta gezdirdikleri köpeği motosikletin peşinden zorla çekerek götürme anları kameralara yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Zile ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı'nda yaşandı. Bindikleri motosiklet ile parka gelen iki genç, yanlarında getirdikleri köpeği bir süre burada gezdirdi. Daha sonra tekrar motosiklete binerek hızlı şekilde hareket eden gençler, zincirle bağladıkları köpeği de peşlerinden çekerek götürdü. O anlar kameralara yansıdı. TOKAT Köpeği, bindikleri motosikletle çekerek götürdüler

Kaynak: DHA

Etiketler: Zile, Güncel, Haber

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