Tekstil fabrikası koronavirüs için ürettiği medikal tulum siparişlerine yetişemiyor
Tokat'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla birlikte giysi üretimini durdurup medikal tulum üretmeye başladı. Çok fazla talep gören fabrika, koronavirüsten korunmak için giyilen medikal tulum siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.
12.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Tokat 'ın Turhal içerisinde bulunan bir tekstil fabrikası, koronavirüs salgını sonrasında medikal tulum üretmeye başladı. Fabrikalarındaki giysi üretimini durduran işletme, verilen medikal tulum siparişlerine yetişemiyor.
1 MİLYONLUK SİPARİŞ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle maske, önlük ve tutum gibi medikal ürünlerde talep artışı yaşandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde kaban, ceket ve pantolon üretimi yapılan bir tekstil fabrikası talebi karşılamak için tamamen tulum üretimi yapmaya başladı. Günde bin adet tulum üretimi yapan fabrika, yaklaşık 1 milyonluk siparişi yetiştirmek için vardiya sayısını da artırdı. Siparişi yetiştirmekte zorlanan fabrika çalışanları gece gündüz tulum üretiyor.
''MASKE ÜRETİMİNİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ''İşletme Genel Müdürü İsa Aktaş, 1994 yılından beri tekstil işinde olduğunu belirterek, "Firmamızda bir yıldır mont ve kaban işi yapıyorduk. Çin'de koronavirüs görülmesi nedeniyle ihtiyaçtan dolayı tulum üretmeye başladık. Burada sadece tulum üretimi yapıyoruz. Maske üretimini ise İstanbul'da yapıyoruz. Daha çok Çinli müşterilerimiz vardı. Son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talep var. Ürünlerin yüzde 75'ini Çin'e gönderiyoruz. Şimdi Türkiye'den de yoğun bir talep oldu. İşçi sayımızda yüzde 100 artış yaptık. Çok yoğun bir talep var. Makine sayımızı da artırdık" dedi.
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Kaynak: DHA
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Etiketler : Koronavirüs, Turhal, Tokat, Sağlık, Güncel
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