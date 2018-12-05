Tokat Liseliler, Okul ve Kurum Bilgisayarlarını Ücretsiz Tamir Ediyor

Tokat
'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencileri, okul ve kurum bilgisayarlarını ücretsiz olarak tamir ediyor.
Kentte 73 yıldır eğitim veren Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Teknolojileri bölümündeki teorik eğitimin pratiğe de yansıması adına önemli bir çalışma başlattı. Bölümde okuyan öğrencilerin kendilerini geliştirebilmesi amacıyla 4 yıl önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne bağlı okulların ve resmi kurumların arızalanan bilgisayarlarının tamir işi verildi. Uygulamalı şekilde eğitim görüp bilgilerini pekiştiren öğrenciler, ücretsiz olarak donanım veya yazılım arızası bulunan yüzlerce okul ve kurum bilgisayarını tamir etti.
Bilişim Teknolojileri bölümünde 136 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi
Müdürü Ali Vanlıoğlu, 9'uncu sınıftan 10'ncu sınıfa geçen öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri alanını tercih ettiğinde buraya geliyor. Bölümümüzde alanında uzman 10 öğretmenimiz var. Burada meslek ve teknik olmak üzere iki alanda eğitim yapıyorlar. Teknik olanlar akademik olarak üniversiteye yönelik. Meslek alanında olanları, ara elman ve asıl eleman olarak yetiştiriyoruz. Köylerimizde her okulda bilgisayar var. Bilgisayarlar bazen bozuluyor, format atılması gerekiyor. Küçük arızılar yapıyor. Bunların köy imkanlarıyla yapılması mümkün değil. Bizler de köy okullarımıza haber gönderdik. Bilgisayarlarının bozulması veya format gerektirmesi durumunda bize getirmelerini istedik. Gerekli işlemleri ücretsiz olarak yapabileceğimizi söyledik. Bu iş de böylece tuttu. Şu anda merkezde ve köylerimizde, devletimizin bazı resmi kurumlarında bir bilgisayar bozulduğunda, biz ücretsiz olarak tamir ediyoruz. Öğrencilerimiz öğretmenlerimiz gözetiminde bunları tamir ediyorlar. Tamiri mümkün olan bir şeyde ücret almıyoruz dedi.
Bunu yaygınlaştırmayı istediklerini dile getiren Vanlıoğlu, Eğer imkan verilirse bütün devlet dairelerinin bilgisayarlarının tamir işini almak ve sorunları çözmek bize zevk verir dedi.
Bölüm öğrencileri de, özellikle köy okullarının bilgisayarlarını severek tamir ettiklerini, bu sayede kendilerini geliştirdiklerini ifade etti.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:17