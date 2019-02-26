Tokat Marşı 2 Günde Ezberleyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Okudular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Tokat
ziyaretinde 'Hedef 2023' marşını okuyan Karşıyaka
Ortaokulu öğrencilerinin marşı 2 günde ezberledikleri öğrenildi. Okul korosu, aynı marşı 10 farklı dilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde de okumak istiyor.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a, miting öncesi Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri sürpriz yaptı. Öğrenciler Hüseyin Akbaş
Spor Salonu içerisinde müzik öğretmenleri Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği, 'Hedef 2023' marşını okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, marşı 2 günde ezberlediklerini öğrendiği 50 öğrenciyi ve öğretmenlerini tebrik etti. Okulun müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç, marşı 2 günde hazırladıklarını söyledi. Çekiç, Kısa sürede hazırlandık. Daha sonra da Cumhurbaşkanımıza öğrencilerimiz ile birlikte söyledik dedi. Öğrencilerden Begüm Olhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın karşısında marşı söyleyeceklerini duyduklarında heyecanlandıklarını ve uykularının kaçtığını belirtti.
Öğrencilerden Azra Çekiç marşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10 farklı dilde bir kez daha söylemek istediklerini ifade etti.
'HEDEF 2023' MARŞININ SÖZLERİ ŞÖYLE
Birlik olmalıyız, güçlü olmalıyız
Sabır, emek samimiyetle hedefe varmalıyız.
Hedef 2023, Anadolu'da bir güç
Hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeklere dönüşüdür bu güç.
Bilime sevdalı, kültüre meraklı,
Yenilikçi nitelikli ve de ahlaklı,
Hedef 2023 Anadolu'da bir güç,
Hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeklere dönüşüdür bu güç.
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Kaynak: DHA