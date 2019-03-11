Tokat Meral Akşener Türk Milletine Bir Değil, Bin Meral Helal Olsun-1

Kaynak: DHA

Meral Akşener Türk Milletine bir değil, bin Meral helal olsunİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine cevap vererek, Türk milletine bir Meral değil, bin Meral helal olsun dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında karayolu Ankara'dan Tokat'ın Turhal ilçesine geldi. Akşener, ilk olarak partisinin ilçedeki seçim koordinasyon merkezi önünde otobüsten vatandaşlara hitap etti. Akşener, 31 Mart'ın bir yerel seçim olduğunu belirterek, Allah aşkına Cumhurbaşkanının o ayrıştırıcı diline kanıp birbirinizle kötü olmayın. 31 Mart akşamı bir sonuçla karşılaşılacak ve bunun neticesinde 1 Nisan'dan itibaren aynı arkadaşlarınızla görüşmeye devam edecesiniz. Onun için birbirinize düşmeyin, kardeşlik hukukunuzu bozmayın, komşuluk, akrabalık ilişkilerinizi bozmayın. Ama bu bir seçim, elbette rekabetin olduğu bir seçim. Bu rekabet başkan adaylarının projeler, hizmet anlayışlarıyla ilgili bir rekabet şeklinde geçmeli. Hanımefendiler, iktidarın kulağını azıcık bir çekin. Arada bir anne terliği de atın dedi.'BİN MERAL HELAL OLSUN'Akşener, ilçedeki konuşması sonrası Tokat kent merkezine geçti. Partililer tarafından Niksar yolu kavşağında karşılanan Akşener, kortej eşliğinde parti binası önüne gelerek seçim otobüsünden halka seslendi. İktidarın kendisiyle uğraştıkları zamanda Kandil'i yerle bir edebileceklerine dikkat çeken Akşener, Şimdi çok enteresan bir şey oldu. Dün itibariyle Sayın Erdoğan beni mahkemeye vermiş. 'Hapsettireceğim' dedi . Sistem şöyle yürüdü, önce 'Bu kadın' dedi, sonra 'Bayan Meral' dedi, sonra 'hanımefendi' dedi. Bugün itibari ile bütün mitinglerin görüntülerini istiyor. Çok fazla uğraşmayın, Tokat mitinginin görüntülerini alın iş hallolsun. Patates yetiştiren bir tarım şehri olan Tokat'tan sesleniyorum. Kardeşim soğan yetiştiricilerini, soğanları depoda muhafaza edenleri, patates yetiştiricilerini terörist ilan ettin mi, etmedin mi Ettin kardeşim ettin. Bugün itibariyle 200 bin ton patates için sıfır gümrükle ithalat izni verdin mi Verdin. Tükürdün. Ayrıca 6-6 buçuk liraya mazot kullandırıyor musun Kullandırıyorsun. Elektriği, doğalgazı pahalı ettin mi Ettin. Peki sen niçin çiftçiyle uğraşıyorsun 6 buçuk liradan mazot kullanırsa, 165 liraya gübre ve ilaç kullanırsa bu çiftçinin ürünü nasıl dünyayla rekabet edebilir, ürününü nasıl daha ucuz yetiştirebilir Yetiştiremez. Amerikan çiftçisi 2 liradan kullanıyor. Bu arada soğanı da Mısır'dan ithal etmişler, bilmiyorum Tokat'a geldi mi cücüğü çıkmış soğan. Sen Mısır'ın soğanını ithal ediyorsun kendi soğan yetiştiricine terörist muamelesi yapıyorsun. Ondan sonra bunu Meral Akşener söylediği zaman da mahkemeye veriyorsun. Canın ne istiyorsa onu yap. Ama ayıp olan şey ne biliyor musunuz Hakimlere parmağını sallayarak 'kaçacak deliği de yok bu hanım hapsolacak' demesi. Bugünden hakimleri düşürdüğün yer neresi Milletvekillerini deliğe kaçacak duruma düşürmüşsün burası neresi Bu nasıl bir dildir, bu nasıl bir saygısızlıktır Şimdi tarımı bitirdin, sanayiyi bitirdin, 70 milyar dolarlık bu ülkenin fabrikalarını sattın. Her yeri beton yaptın. Elinde kaldı betonlar. Bir fabrika açtın mı 500-600 insanın çalışacağı bir fabrika yaptın mı 70 milyar dolar nereye gitti Köprü yaptın, geçenden 5 lira, geçmeyenden 10 lira. Tokatlı İstanbul'un köprüsünden geçmiyor ama parasını siz ödüyorsunuz. Yandaş müteahhitleri zengin edeceğim diye bu ülkenin varlıklarını sattın. Şimdi bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak, Türk Milletine bir Meral değil, bin Meral helal olsun. 28 Şubat'ta tanklı, tüfekli paşalara boyun eğmemişim, sana mı boyun eğeceğim diye konuştu.'18 MİLYON İNSANA ZİLLET DEDİLER'31 Mart yerel seçimleri öncesi gerçekleştirilen Millet İttifakı hakkında da konuşan Meral Akşener, Bu seçim için ittifaklar yapıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Millet İttifakı yaptık. CHP 11 milyon oy almış bir siyasi parti. İYİ Parti 5 milyon oy almış bir siyasi parti. 24 Haziran'da 1 milyona yakın da Saadet Partisi ile Demokrat Parti aldı. Yani 18 milyon insana zillet dediler, illet dediler, terörist dediler. Ben bunu yüzlerine vurunca da döndü dedi ki 'Ben milletime terörist diyecek kadar enayi miyim' Özrü kabahatinden büyük. Sizi çantada keklik görüyor. Bütün belediye başkan adaylarının hizmetlerini projeler üzerinden değerlendirin ifadelerini kullandı. Akşener Tokat'taki konuşmasının ardından Niksar ilçesine hareket etti.