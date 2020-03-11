Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
11.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:54
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik merkeze bağlı Kömeç köyü ve Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 254 uyuşturucu hap, 3 kilo 270 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, Ü.U, İ.A, M.İ, F.A ve M.G. gözaltına alındı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik merkeze bağlı Kömeç köyü ve Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 254 uyuşturucu hap, 3 kilo 270 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, Ü.U, İ.A, M.İ, F.A ve M.G. gözaltına alındı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
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