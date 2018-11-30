Tokat Milletvekilleri, Eroğlu'nu Kutladı

30 Kasım 2018 Cuma 17:00



30 Kasım 2018 Cuma 17:00

AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu yeniden bu göreve aday gösterilmesi dolayısıyla tebrik etti.Beyazıt ve Arslan, Tokat Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Eroğlu ile görüştü.Milletvekili Beyazıt, belediye başkanlığına yeniden aday gösterilen Eroğlu'nu tebrik ederek başarılar diledi.Eroğlu'nun güzel hizmetler yaptığını ifade eden Beyazıt, "Başkanımız yaptığı hizmetler ile herkese dokundu. İnşallah ikinci dönem de daha fazla hizmet edecek başkanımız. Başkanımız adaylığı ilk belli olan adaylar arasında." dedi.Tokat'a yeni bir havalimanı yapıldığını da belirten Beyazıt, "İnşaatı sürüyor. Uluslararası bir havalimanı olacak." ifadelerini kullandı.Milletvekili Arslan da Eroğlu'nu tebrik etti.Başkan Eroğlu da milletvekillerine ziyaretten dolayı teşekkür etti.Ziyarette, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve Merkez İlçe Başkanı Ahmet Özdemir de yer aldı.