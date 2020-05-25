TOKAT Müzik öğretmeninden balkonda bayram konseri

Müzik öğretmeninden balkonda bayram konseriTOKAT'ta, sokağa çıkma kısıtlamasında müzik öğretmeni Murat Ağıl, kemanıyla çıktığı evinin balkonundan konser verdi.

25.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:22
Müzik öğretmeninden balkonda bayram konseri
TOKAT'ta, sokağa çıkma kısıtlamasında müzik öğretmeni Murat Ağıl, kemanıyla çıktığı evinin balkonundan konser verdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren komşuları için müzik öğretmeni Murat Ağıl, 600 Evler Mahallesi'ndeki sitelerinde evinin balkonunda kemanıyla 1 saatlik konser verdi. Keman sesini duyan site sakinleri, balkon ve pencerelere çıkarak, şarkılara eşlik etti. Evde eğlenceli dakikaları komşuları ile paylaşmak isteği için böyle bir etkinlik yaptığını söyleyen Ağıl, "Evde kemanımla çalışıyordum. Kızım da parçalara eşlik ediyordu. Balkona çıkalım diğer arkadaşlarımız da duysun, dedik. Diğer komşularımız da bizlere katılım sağladılar. Hep birlikte güzel şarkılar söyledik. Evde bulunduğumuz bu süreç içerisinde bayramımızı en güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bayramda olabildiğince böyle etkinlikler yapıyoruz. Müzik öğretmeni olduğumuz için bu yöndeki çalışmalarına devam ediyoruz, kitap okuyoruz, çocuklarla oyun oynuyoruz. Müzik bizim hayatımızın her yerinde var. Bizler de Tokat'ta müzik öğretmenleri olarak çalışmalar yapıyoruz. Onun haricinde de buradaki komşularımıza, diğer çocuklara böyle mini konserler veriyoruz" dedi.
'BU BAYRAM BALKONDA EĞLENİYORUZ'
Bayram tatilini evde geçirdiklerini belirten bina sakinlerinden Fatma Esin Tuna ise "Bu sene farklı bir yıl oldu. 'Hayat eve sığar' dedik ve hayatı eve sığdırdık. Bunun içerisinde bayram da vardı. Biz de 'bayram da eve sığar' dedik. Bu bayram tatilini evde geçiriyoruz. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Bugünleri inşallah aşarız, tekrar eskisi günlere kavuşuruz. Komşularımızla böyle renklendirdik bayramı. Soğuk bir bayram. Hüzünlü olduğumuz için bulutlarda hüznü katlıyor aslında. Biz de biraz eğlenmek istedik. Komşumuz da müzik öğretmeni, o da bize destek verdi. Balkonda eğleniyoruz. Bu sene hayat balkonda geçti herhalde herkes için. Çok eğlendik, biraz o hüznümüz gitti" diye konuştu. TOKAT Müzik öğretmeninden balkonda bayram konseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Güncel, Haber

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