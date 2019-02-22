Tokat Öğrenciler, Okullarının Bulunduğu Mahalleyi Temizliyor

Öğrenciler, okullarının bulunduğu mahalleyi temizliyor
TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri,okullarının bulunduğu Yeşilırmak Mahallesinde farkındalık oluşturmak için ayda bir defa temizlik yapıyor.
Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Tokat
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri her ay 1 saat boyunca okullarının bulunduğu mahallede çevre temizliği yapıyor. Okulda her ay belirlenen 60 öğrenci, çöp poşeti ve eldivenlerle dışarı çıkıp, mahallede yere atılan çöpler temizliyor.
Her ay temizlik faaliyetleri yaptıklarını söyleyen Okul Müdürü
Ali Vanlıoğlu, Temizlik imandan gelir hadisi ışığında öğrencilerimizle önce okulumuzu, daha sonra mahallemizi tertemiz ediyoruz. Böylece de öğrencilerimizde temizlik bilinci oluşturmuş oluyoruz. Mahalle sakinlerimiz ise bu olayı çok güzel karşılıyorlar. Onlar öğrencilerimizi benimsiyorlar, hem de öğrencilerimiz ile haşır neşir oluyorlar dedi.
Okul Öğrenci Meclis Başkanı Mehmet Bütün ise, yapılan uygulamadan memnun olduklarını, severek yerine getirdiklerini söyledi. Mahalle sakinleri ise okul yönetime ve öğrencilere teşekkür etti.
Tokat, Anadolu Lisesi, Güncel
Kaynak: DHA