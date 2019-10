Tokat okul bahçesindeki ağaçlara şehitlerin ismi verildi

Okul bahçesindeki ağaçlara şehitlerin ismi verildi Tokat 'ta, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi içerisinde bulunan 55 ağaca kentin bazı şehitlerinin isimleri verildi. Öğrenciler, her sabah şehitlerin isim ve fotoğraflarının olduğu ağaçların önünden geçerken dua ederek derse giriyor.Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, aldığı bir kararla bahçede bulunan 55 ağaca Tokatlı bazı şehitlerin isimlerini verdi. Okul idaresi şehitlerin resimleri ile birlikte şehadet yerlerinin yazılı olduğu afişleri kırmızı kurdele ile ağaçlara bağladı. Dikkat çeken uygulamanın ardından okulun öğrencileri her sabah şehit isimlerinin yazılı olduğu ağaçların önünde dua ettikten sonra derse girmeye başladı.Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, Tokat'ın hemen hemen tüm köylerinden öğrencileri bulunduğunu belirterek, Bizim memleketimiz de şehit memleketi. Tokat, Türkiye'de şehit veren en fazla illerden bir tanesi. Biz de öğrencilerimize milli bilinç, şuur, vatan, millet ve bayrak aşkını aşılamak için böyle bir şey düşündük. Bahçemizde bulunan 55 ağacımızın her birine Tokatlı birer şehidin ismini vererek hem şehit ailelerimizi onure edelim hem de öğrencilerimiz bu cennet kuşlarını gönüllerine alsınlar. Onlara böyle bir eğitim verelim istedik dedi.'FATİHA OKUYORLAR'Öğrencilerin her sabah okula geldiklerinde şehitler için Fatiha okuduklarını ifade eden Vanlıoğlu, Bin küsür öğrencim her gün sabah bu Fatiha'yı okuyor. Bu şuurla okula girdiklerinde hem derse çalışma hem de diğer yönleriyle vatana, millete nasıl faydalı olurum düşüncesi içinde oluyorlar. Ben bunun müthiş bir sonucunu gördüm. Benim ahilerim şu anda büyümüş, vatanı için, milleti için canını seve seve verecek bir fert haline gelmiştir diye konuştu.Öğrencilerden Yakup Sarı, Sabahları okula girerken şehitlerimize dua ediyoruz. Okul müdürümüz Ali Vanlıoğlu, okulumuzun ağaçlarına şehitlerimizin fotoğraflarını astı. Biz de her sabah şehitlerimize dua ediyoruz dedi.Öğrencilerden Mahir İsmet Güler ise, Okul idaremizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı mutluyuz. Çünkü bizim böyle rahatça gezmemiz için vatan uğruna şehit olan ağabeylerimizi gördükçe daha çok hırslanıyor, derslerimize daha çok çalışmaya başlıyoruz. Her gün okula gelirken ben de dua ediyorum diye konuştu.