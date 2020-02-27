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Tokat Polisinden çocuklara Karagöz hediyesi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Artova ilçesinde öğrenim gören çocuklar için yapılan özel günde Karagöz Hacivat Gölge Oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

27.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:14Tokat Polisinden çocuklara Karagöz hediyesi
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçesinde öğrenim gören çocuklar için yapılan özel günde Karagöz Hacivat Gölge Oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Tokat'ta Artova İlçe Emniyet Amirliği tarafından Artova Huzur-Güven projesi kapsamında, çocuklara Karagöz Hacivat gösterisi düzenlendi. İlçe merkezinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen gösteri Geleneksel Tiyatro Sanatçısı Kemal Atan Gür tarafından icra edildi. Altınova Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte çocuklara çalışmak, sevgi-saygı konuları, emniyet kemeri, yaya geçidi gibi genel trafik kuralları eğlenceli şekilde aktarıldı. Etkinlik sonunda çocuklara günün hatırlanmasına yönelik küçük hediyeler de verildi. - TOKAT

Emniyet Müdürlüğü, Artova, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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