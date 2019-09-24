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Tokat, polisinden kan bağışı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, günü birlik kurulan kan toplama merkezinde toplu kan bağışında bulundu.

24.09.2019 15:41Tokat, polisinden kan bağışı
Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, günü birlik kurulan kan toplama merkezinde toplu kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ının çağrısı üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde kan toplama merkezi oluşturuldu. 400'e yakın personelin destek vermesi beklenen kan bağışı kampanyasıyla ilgili İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, açıklamalarda bulundu. Müdür Topaloğlu, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Türk halkı yardımsever olduğunu burada bir kez daha gösterdi. Biz polis olarak hem insanların mallarını, canlarını koruyoruz. Hem de hastalanan, kana ihtiyacı olan insanlarımıza Türk Kızılayı'na kan vermek suretiyle yardımcı oluyoruz. Bu duyarlı davranışınızdan ve gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi - TOKAT

Kızılay, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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