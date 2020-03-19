Tokat polisinin 'koronavirüs' önlemi
TOKAT'ta, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.
19.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:01
TOKAT'ta, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' Tokat 'ta da gerçekleştirildi. Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla polis ekipleri, caddelerde kimlik kontrolü ve sabit yol uygulaması yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polislere maske, eldiven, tek kullanımlık kelepçe dağıtıldı. Ekipler, maske ve eldivenlerini taktıktan sonra uygulamaya başladı. Uygulamaya il genelinde 56 ekip ile 270 kişilik personel katılırken, dedektör köpeği de kullanıldı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Polis, Tokat, Güncel