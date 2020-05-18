TOKAT Ramazan ayında Tokat kebabına ilgi arttı

Ramazan ayında Tokat kebabına ilgi arttıTOKAT'ta taze sebze ve kuzu etinden yapılan ve yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

18.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:26
Ramazan ayında Tokat kebabına ilgi arttı
TOKAT'ta taze sebze ve kuzu etinden yapılan ve yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.
Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabının yapımına başlandı. Koranavirüs nedeniyle 17 Mart'ta kapatılan işletmeler ramazan ayında siparişi usulü iftar sofraları için Tokat kebabı üretimine başladı.
Lokanta işletmecisi Mücahit Yılmaz, tarihi çok eski yıllara dayanan kebabın bugünlerde koronavirüs nedeniyle paket servis olarak yapılabildiğini belirterek, "Şu an biz de restoranımızda paket servis yapabiliyoruz. Yaz ayına girmiş bulunuyoruz. Yaz denildiğinde Tokat'ta 'Tokat kebabı demek. Tokatlılar için olmazsa olmaz en önemli yemektir. Biz de sipariş usulü iftar için Tokat kebabı yapıyoruz. 'Evde kal, sağlıklı kal', diyerek ramazan ayında insanlarımız Tokat Kebabı'ndan mahrum etmemek için hizmet veriyoruz. Kebabımızı yaptıktan sonra insanların evlerine kadar götürerek hizmet ediyoruz. Bu kebabı insanlarımız seviyor. Tokat için gerçekten çok özel bir yemek. Ramazan ayı içerisinde müşterilerimiz en az bir ya da iki sefer tercih ediyor. Tokat kebabının bir kilo fiyatı ise 260 liradır. Bir kilo kebap 4 porsiyondur. Ama ramazan ayında olduğumuz için 1 kilo kebap ile 6 kişi rahatlıkla doyabilir" dedi. TOKAT Ramazan ayında Tokat kebabına ilgi arttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Güncel, Haber

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