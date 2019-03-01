Tokat Restore Edilen Ali Paşa Camisi İbadete Açıldı

Kaynak: DHA

Osmanlı padişahlarından 2'inci Selim zamanında, Ali Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan 447 yıllık cami, 14 aylık restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete açıldı.Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ali Paşa tarafından 1572 yılında yaptırılan cami Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 14 ay önce restorasyona alındı. İbadete kapatılan caminin eskiyen kurşun kaplama kubbeleri başta olmak üzere iç ve dış cephesinde restore edildi. Caminin uzun yıllar kirlenen iç ve dış cephe duvarları ise mikro kumlama yöntemiyle temizlendi. Ayrıca caminin içten ve dıştan aydınlatma sistemi restorasyon çalışmaları kapsamında yenilenirken, caminin restorasyon işlemlerinin ardından tarihi şadırvanında bakım yapıldı. Restorasyon çalışmaları esnasında 5 kat yağlı boya ile kaplı ahşap mahfilin üzerinden 16'ncı yüzyıldan kalma ahşap üstü kalem işlemesi süsler ortaya çıkarıldı. Ayrıca kadınların namaz kılması için tasarlanan mahfil bölümünde yapılan restorasyon çalışmalarında yağlı boya ile kaplı olan ahşap korkulukların altından kalem işlemesi desenler ortaya çıktı.'ANADOLU'YA TÜRK MİLLETİNİ VURDUĞU MÜHÜR'Caminin yeniden ibadete açılması için düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ve vatandaşlar katıldı.Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış programında konuşan Tokat Valisi Ozan Balcı, Bu cami, sadece bir cami değil aynı zamanda Türk milletinin yüksek ilmini, irfanını gösteriyor. Ayrı da bir yeri var. Sadece bu cami değil Anadolu'nun her yerinde böyle atalarımızdan kalan hanlar, hamamlar, camiler var. Bunlar milletimizin yüz akı eserler. Anadolu'ya Türk milletini vurduğu birer mühür bunlar. Böyle güzel bir eserin restorasyon sonrasında açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Bu ve buna benzer eserlerin restorasyonu artarak devam edecek. Tokat 900 adımda 900 yıllık tarihin görüldüğü bir yer. İstanbul'dan sonra tarihi eserlerin en çok olduğu ilimiz. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı eserlerinin üçünün görüldüğü bir il. Türkiye'nin bütün şehirlerinden vatandaşlarımızı buradaki eserleri görmeye davet ediyorum. Yaklaşık 3,5 milyon liraya yakın para harcandı ama, para çok önemli değil. Bu eserin ayakta kalması önemli dediKonuşmaların ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin duasıyla hizmete açılan camide cuma namazı kılındı.