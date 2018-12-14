Tokat Roma Dönemine Ait Banyo Küveti Cam Fanusta Sergileniyor

Roma
dönemine ait banyo küveti cam fanusta sergileniyor Tokat
'ta, pişmiş topraktan yapılan Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık aslan figürlü banyo küveti Tokat Müzesinde cam fanus içerisinde sergileniyor. Küvet, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Tokat Müze Müdürlüğü 1997 yılında Pazar ilçesine bağlı Üzümören
beldesinde, tarihi eser olduğu sanılan bir küvet satın alındı. Satın alınan küvet bilim insanları tarafından araştırıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda küvetin üzerindeki aslan figürü ve işlemelerinden yola çıkarak küvetin Roma döneminden kalma olduğunu belirledi. Pişmiş topraktan yapılan küvetin 2 bin yıl önce saraylarda ve zengin ailelerin evlerinde bulunduğu öğrenilirken, müzede cam fanus içinde sergilenmeye başlandı.
Tokat İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Ali Uçar, Eser, Üzümören kasabasından satın alma yoluyla müzemize kazandırılmıştır. Roma dönemine ait olduğuna, üzerindeki süslemelere bakarak karar verebiliyoruz. Kazı buluntusu olmaması ve çevresinde çıkan bir eser olmadığı için tam tarih veremiyoruz. Fakat en az 2 bin yıllık tarihi var. Roma dönemi ile beraber içerisinde bulunmuş olduğumuz Tokat yoğun bir Hitit yerleşiminin olması ve Hitit döneminde de bu tarz küvetlerin olması, hem pişmiş toprak, hem metal küvetlerin olması bu bölgedeki su kültürünü ve su kültürüne bağlı olarak banyo kültürünün de ne ölçüde olduğunu bize gösteriyor dedi.
ZİYARETÇİLER İLGİ GÖSTERİYOR
Uçar, küvete ziyaretçilerin yoğun ilgisi olduğunu belirterek, Çünkü ne olduğunu kararlaştıramıyorlar, çıkartamıyorlar. Fakat üzerinde küvet yazısını okuyunca '2 bin yıldır bu küvet hiç mi değişmez' diyorlar. Oysa 3 bin 500 yıl öncesine ait küvetler de var. Vatandaşların bunun üzerine büyük ilgisi toplanmış durumda. Bulunmuş olduğumuz bölge özellikle tarihte büyük devletler açısından önemli bir nokta olduğu için başkentlere yakın bir bölgedeyiz. Onun için belirli saray veya o dönemdeki zengin kişilerin evlerinde bulunan bir eşya. Tabi her evde bulunması mümkün değil. Fakat bu da bu bölgedeki zenginliğin bir işaretidir ifadelerini kullandı.
14 Aralık 2018 Cuma 10:26