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TOKAT Sağlık çalışanları için maske aparatı üretiyor

Sağlık çalışanları için maske aparatı üretiyorTOKAT'ta 3D yazılım programcısı Mehmet Akif Sönmez, maske takmaktan kulaklarının arkasında yaralar oluşan sağlıkçılar içi özel bir aparat üretiyor.

17.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:05
Sağlık çalışanları için maske aparatı üretiyor
TOKAT'ta 3D yazılım programcısı Mehmet Akif Sönmez, maske takmaktan kulaklarının arkasında yaralar oluşan sağlıkçılar içi özel bir aparat üretiyor.
Kent merkezinde dükkanı bulunan 3D yazılım programcısı Mehmet Akif Sönmez (41), sürekli maske takmaktan kulaklarının arkasında yaralar oluşan sağlıkçılar için özel bir aparat geliştirdi. Aparat, maskenin kulaklık kısmına takılarak başa göre ayarlanmasını sağlıyor. Böylece kulaklar tahrişten kurtuluyor. Sönmez, 3D yazıcılar ile günlük 100 ile 200 arasında ürettiği aparatları sağlık personeline hediye olarak veriyor.
'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ HER ŞEYİ HAK EDİYOR'
Ürettiği aparatları sağlık çalışanları için ücretsiz yaptığı söyleyen Sönmez, "Sağlık çalışanı bir arkadaşımız ile sohbet esnasında maske kullanırken, kulaklarında ağrılar oluşturduğunu söyledi. Ben de bir araştırma yaptım. Yurt dışında yapılmış bir ürün bu, Türkiye'de yapılmadığını gördüm. Ben de arkadaşıma yardımcı olmak için bunu çizdim. 3D yazıcılarda bunların üretimine başladım. Arkadaşım bundan çok memnun kaldı. Ben de bunları sağlık çalışanlarımız için yapmaya başladım. Günlük 100 ile 200 arasına üretim yapıyorum. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak dağıtmaya devam edeceğiz. Gücümüzün yettiği kadar. Çünkü sağlık çalışanlarımız her şeyi hak ediyor. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi. TOKAT Sağlık çalışanları için maske aparatı üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Akif Sönmez, Güncel
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