Tokat Sağlık Çalışanlarından İşitme Engelliler Klibi

Tokat'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işaret dili kursuna katılan Zile Devlet Hastanesi çalışanları, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engellilerine yönelik klip hazırladı. Zile'de, Devlet Hastanesi'ne tedaviye gelen işitme engelli hastalarla iletişim kurabilmek amacıyla işaret dili kursu açıldı. Kursa, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 20 sağlık çalışanı başvurdu. İşaret dilini öğrenen sağlık çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla işitme engellilerine yönelik klip çekti. Hastane bahçesinde ve içerisinde çekilen klipte sağlık çalışanları Şenay Yüzbaşıoğlu'nun yazdığı 'Sev Kardeşim' adlı şarkıyı işaret diliyle görselleştirdi. Yaklaşık 2 dakikalık klip sosyal medyada büyük ilgi çekti.
3 Aralık,Zile,Tokat
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:28