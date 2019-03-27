Tokat Sağlık Müdürlüğünden Fidan Dikme Etkinliği

Kaynak: İHA

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kalbe Ekilen Tohum Projesi' kapsamında 80 fidan toprakla buluşturuldu.Tokat'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kalbe Ekilen Tohum' projesi kapsamında evde sağlık hizmeti alan hastalarla birlikte fidan dikme etkinliği yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü'nün de verdiği katkılarla gerçekleşen etkinlik Organize Bölge Müdürlüğünde bulunan ağaçlandırma sahasında gerçekleşti. Tokat'ta evde sağlık hizmeti alan hastalar ile onların tedavilerinden sorumlu sağlık personellerinin katılımıyla gerçekleşen anlamlı etkinlikte 50 adet karaçam, 15 adet dut ve 15 adet ıhlamur olmak üzere toplamda 80 fidan toprakla buluştu.İl Sağlık Müdürümüz Op Dr Hacı Ahmet Sümbül, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr Cihat Zülfüoğulları, Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Uz Dr Fatih Demir ile proje yürütücüleri Hatice Sazak Tutumlu ve Biyolog Mete Koyuncu'nun da katıldığı etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Sümbül; projenin sürekli hale getirileceğini ve bundan sonraki dönemde evde sağlık hizmeti alacak her hasta için bir fidan dikileceğini belirtti. Sümbül: "Bundan önceki dönemde de İl Sağlık Müdürlüğü adına Artova'da 4 bin adet badem, 4 bin adet akasya ve 2 bin adet ahlat olmak üzere toplam 10 bin fidan dikildi. Evde sağlık hizmeti alan hastalarımızın sağlık çalışanlarımızla birlikte fidan dikmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandığına şahit olduk. Hastalarımızın çoğu hayatları boyunca ilk kez fidan diktiklerini belirtti. Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve hastalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT