TOKAT Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldüTOKAT'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

21.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:20
Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
TOKAT'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza saat 18.00 sıralarında Çamdere köyü mevkinde yaşandı. Merkeze bağlı Sırçalı köyünden Tokat istikametine seyir halinde olan Erdal Han (48) yönetimindeki 60 HJ 116 plakalı hafif ticari araç Çamdere köyü mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 15 metrelik şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine, itfaiye ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Hafif ticari aracın altında kalan sürücü Erdal Han, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı. TOKAT Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Han, Güncel, Haber

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