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Tokat sarması ile evde hayat var mesajı

Tokatlılar, bölgeye has bir oyun havası olan 'Tokat sarması' ile vatandaşları evde kalmaya davet etti.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
Tokat sarması ile evde hayat var mesajı
Tokatlılar, bölgeye has bir oyun havası olan 'Tokat sarması' ile vatandaşları evde kalmaya davet etti.

Tokat'ta yapılan çağrılar üzerine evlerinde zamanlarını Tokat sarması oynayarak geçiren vatandaşlar, evde kal çağrılarına eğlenceli bir tarz kazandırdı. Aralarında çocukların da olduğu vatandaşların bazıları evlerinde, bazıları balkonlarında, bazıları ise gece çalıştıkları iş yerlerinin önünde Tokat sarması oynadı. Sosyal medya üzerinden organize olan 7'den 70'e birçok Tokatlı, günü evlerinde Tokat sarması oynayarak geçirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Tokat, Güncel

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